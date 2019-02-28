تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الحركة الشعبية تفاجئ القوى السياسية بالموافقة على التفاوض * إحباط محاولة لبيع قطعة أثرية فرعونية بالخرطوم * تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهم في (فيديو المنشية) * صحيفة مصادر * حيرة وترقب وسط قيادات وقواعد الوطني * دورات عن (أهوال يوم القيامة) لتخويف الوزراء من الفساد * إيلا: مشاورات مع الاحزاب بهدف تشكيل حكومة كفاءات صحيفة السوداني * تشاور بين البشير وإيلا لتشكيل (حكومة كفاءات) * حميدة يكشف لـ(السوداني) تفاصيل جديدة حول أحداث الجامعة * الشرطة توضح ملابسات مصرع وإصابة طفلين دهساً بسيارة ببحري صحيفة آخر لحظة * قرارات إقتصادية مرتقبة ورفع سقف السحب من الصرافات * علماء يطالبون بإخضاع الوزراء لدورات تذكرهم بـ(القيامة) * الشرطة توقف نظاميين بسبب دهس طفلين Advertisements صحيفة المجهر * رئيس الوزراء: قرارات إقتصادية خلال الأيام القادمة * البرلمان يدعو لجلسة طارئة في (6) مارس للنظر في أوامر الطوارئ صحيفة الصيحة * رفع السحب الى ألفي جنيه في المعاملة الواحدة بالصراف الآلي * البشير وإيلا يتفقان على قرارات تتخذ الأيام القادمة * جلسة طارئة بالبرلمان الأربعاء المقبل للنظر في الطوارئ صحيفة الإنتباهة * في تحقيق أجراته (الإنتباهة) تعطل (25) طائرة مملوكة لشركات وطنية * إيقاف نظاميين دهسوا طفلين بالدروشاب بـ(تاتشر) * (هيئة العلماء) تنصح بإخضاع الوزراء لدورات عن (يوم القيامة) صحيفة الدار * الشرطة: مقتل أطفال الدورشاب نتيجة حادث مروري وحددنا المتهم * متهم فيديو المنشية ينكر علاقته بالمقطع المتداول أمام المحكمة * مصر تعلن عن أول حالة وفاة بسبب (الفياغرا النسائية) * اكتمال الاستعدادات لإنعقاد امتحانات الشهادة السودانية في الثاني من مارس * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس واللغة الإنجليزية والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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