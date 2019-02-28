تعرف على أول تعليق من الخارجية السودانية عن بيان دول الترويكا

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن دول "الترويكا"، تتدخل في الشأن السوداني، منوهة بأن تلك الدول تمنح نفسها تفويضًا خاصًا للتعامل مع قضايا السودان، وأنها لن تقبل بذلك.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أمس الأربعاء، أنه حتى إن كانت دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا" من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005، إلا أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضا مفتوحا للتدخل في شئون السودان الداخلية.

وأضافت الوزارة أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، ويقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول.

وتساءلت عن سبب تجاهل بيان الترويكا لحالة الطوارئ القائمة أصلًا في عدد من ولايات السودان مثل إقليم دارفور وولايتي كردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق حول الحقوق والحريات الأساسية.

كانت "الترويكا" قد أعربت، في بيان الثلاثاء، عن قلقها من إصدار أوامر الطوارئ، فضلًا عن تعيين أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، مؤكدة وجود حاجة ملحة لمزيد من الإصلاح السياسي.