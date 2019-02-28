ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية في الدوري الإنجليزي

نجح نادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح، في الفوز على واتفورد بأربعة أهداف دون مقابل وذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الآنفيلد معقل الريدز، مساء اليوم الأربعاء.
وتقدم المتألق اليوم ساديو ماني هدف أول لصالح ليفربول في شباك واتفورد بالدقيقة "9" ومن ثم أضاف السنغالي الدولي الهدف الثاني خلال الدقيقة "20" فيما أحرز ديفوك أوريجي الهدف الثالث بالدقيقة "66".
وتمكن فيرجيل فان ديك من تسجيل هدفين في شباك واتفورد بالدقيقتين "79" و"82"، ليقضي على آمال واتفورد في العودة للمباراة تماماً، ويعزز النتيجة لصالح فريقه الأحمر.
وبهذا الفوز؛ يرفع نادي ليفربول رصيده للنقطة 69 في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الثامن بالبطولة.
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