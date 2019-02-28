مدير عام الشرطة يترأس إجتماع مجلس إذاعة ساهرون

ترأس الفريق أول شرطة الطيب بابكر على مدير عام قوات الشرطةإجتماع مجلس إدارة إذاعة ساهرون صوت الشرطة السودانية بحضور أعضاء المجلس من رؤوساءالهيئات والإدارات الشرطية المختلفة العقيد شرطة مالك الحسن ساتي المدير التنفيذي لإذاعة ساهرون أشار إلى أن تكوين هذا المجلس يأتي في إطار إهتمام رئاسة الشرطة بتثبيت دعائم العمل الإعلامي خاصة في مجال الإذاعة من خلال تبنى كافة الخطط والبرامج كما إستمع الإجتماع لتقرير مفصل قدمه مدير عام الإذاعة اللواء شرطة د.هاشم علي عبدالرحيم تناول فيه الخلفية التاريخية لقيام الإذاعة ومراحل تطورها خلال مسيرتها الممتدة في توجيه الرأي العام بمختلف البرامج الهادفة والشيقة والجاذبة

الفريق شرطة عبدالله محمد عمر رئيس هيئة التوجيه والخدمات أكد إهتمام الهيئة بتطوير وتجويد العمل بالإذاعة ومضاعفة الجهود وصولا لبرامج إذاعية هادفة تجسر وتوطد للعلاقة بين الشرطة والجمهور وأشاد بالعاملين بالإذاعة ووعد بتسخير كافة الإمكانات حتي تضطلع الإذاعة بمهامها في شتي ضروب العمل الإذاعي الإحترازي والتوعوي

من جانبه دعا مدير عام الشرطة رئيس المجلس إلي ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وخارطة برامجية تلبي طموح المستمع وتشبع رغباته بالتركيز على البرامج التفاعلية وبرامج الشباب ومخاطبة الأهداف السامية للإذاعة بما يعزز رضا المواطن تجاه الشرطة ويدعم كافة الرؤي الخاصة بقضايا البلد وتحقيق أمنه وإستقراره

أمن الإجتماع على جملة من القرارات والموجهات التى تهدف في مجملها لتطوير وترقية الأداء بإذاعة ساهرون وتفعيل البرامج المعنية بالإتصال الجماهيري

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