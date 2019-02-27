"أصحاب العمل" يرحب بتخفيض الدولار الجمركي ورسوم الموانئ

رحب عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل السوداني، خالد المقبول، بقرار تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيهاً، ورسوم الموانئ إلى 50%، ووصفها بالخطوة المهمة لتصويب وتصحيح الاقتصاد الوطني، ودعا للمزيد من التخفيض.

ودعا المقبول بحسب وكالة السودان للأنباء، ليصل خفض الدولار الجمركي إلى 10 جنيهات لتحريك وإنعاش الاقتصاد، مشيراً إلى أن السياسات الماضية رفعت الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهاً ما أحدث ضرراً وأثّر على الحركة الاقتصادية .

وأوضح المقبول أن هناك حزمة مقترحات بين أصحاب العمل والحكومة، في إطار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وحل المشاكل الاقتصادية وتحقيق أهداف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات .

وأشار المقبول أن قرار تخفيض رسوم الموانئ يأتي في إطار تفعيل وتنشيط حركة الموانئ والصناعات الوطنية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة آثاراً إيجابية لهذا القرار.