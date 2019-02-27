مخرج "Peaky Blinders" عن موسمه الخامس: الأفضل حتى الآن

وفي لقاء إذاعي له أجراه براديو تايم، قال ستيفن نايت أن المسلسل في موسمه الخامس لم يتأثر بغياب النجم توم هاردي وانسحابه من العمل به، حيث نجح مؤلفي المسلسل في تحقيق حبكة درامية تجعل غياب هاردي لا يسبب أزمة.

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وتابع قائلا، أنا وجميع العاملين بالموسم الخامس واثقون من أنه مختلف عن المواسم السابقة للمسلسل، ويمكن أن أقول أنه أفضل موسم حتى الآن.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد بداية بث الموسم المرتقب من مسلسل Peaky Blinders، الذي تنتجه شبكة BBC.