في تصريحات جديدة له، عبر المخرج البريطاني ستيفن نايت عن تحمسه الشديد لقرب طرح الموسم الخامس من مسلسل الجريمة الشهير Peaky Blinders.
وفي لقاء إذاعي له أجراه براديو تايم، قال ستيفن نايت أن المسلسل في موسمه الخامس لم يتأثر بغياب النجم توم هاردي وانسحابه من العمل به، حيث نجح مؤلفي المسلسل في تحقيق حبكة درامية تجعل غياب هاردي لا يسبب أزمة.
وتابع قائلا، أنا وجميع العاملين بالموسم الخامس واثقون من أنه مختلف عن المواسم السابقة للمسلسل، ويمكن أن أقول أنه أفضل موسم حتى الآن.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد بداية بث الموسم المرتقب من مسلسل Peaky Blinders، الذي تنتجه شبكة BBC.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "Peaky Blinders" عن موسمه الخامس: الأفضل حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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