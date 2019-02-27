شرطة أمن المجتمع توقف اخطر دجال بمنطقة سوبا ومروج خمور أجنبي

اعلنت الشرطة من مكتبها الاعلامي تمكن مباحث أمن المجتمع قسم الكلالكله من القبض على أخطر متهم تخصص في أعمال الدجل و الشعوذة بمنطقة سوبا شرقي الخرطوم .

واضاف البيان تفيد متابعات المكتب الصحفي أنه أثر ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجود شخص يقوم بإستدراج ضحاياه تحت غطاء العلاج بالرقية الشرعية و إستخراج العين و تنزيل الأموال بإستخدام براهين و طلاسم و إحتال عليه بمبلغ (3) مليون جنيه تم تكوين تيم من المباحث لجمع المعلومات و المتابعه و بموجب أمر تفتيش و تحديد ساعة الصفر تمت مداهمة المنزل و القبض عليه و بتفتيش المنزل تم العثور على أدوات و طلاسم يستخدمها المتهم في أعمال الدجل و الشعوذة و العثور على بندقية (m16) و عدد (3) حزن و (40)طلقه كلاشينكوف و 2 مسدس و مبلغ (1500) ريال منها مبلغ (1000) ريال مزيف و مبلغ (211) الف وثمانمائة جنيه سوداني إضافة لبطاقات عسكرية و عربة ريو 2015 .



وتابع في ذات السياق تمكنت مباحث أمن المجتمع من ضبط اكبر مروج للخمور أجنبي الجنسية بعد متابعه دامت لأكثر من شهرين و القبض عليه بضاحية الامتداد بعد كمين محكم و تفيد المتابعات انه بعد ورود المعلومه التى تفيد بمعاودة أحد مروجي الخمور المهربة لنشاطة بالخرطوم و بالرصد و المتابعة الدقيقة تم تحديد الأماكن التى يستخدمها للتخزين بمنطقة مايو و بكمين مبايعه وهمية محكم بمنطقة الامتداد بالخرطوم وتم القبض عليه و بحوزته عدد (3) كرتونه و بتفتيش المخازن بمنطقة مايو تم العثور علي عدد أكثر من (300) زجاجة من الخمور المهربة جاهزة للتوزيع بالخرطوم و بمراجعة الكرت الجنائي للمتهم إتضح انه قد سبق أن تمت إدانته و محاكمته في قضايا تتعلق بتهريب الخمور



وأكد العميد شرطة دكتور ماهر عبدالله شلكي مقدرة إدارته على حماية المواطن و الحفاظ على المجتمع من الجرائم التي تتعلق بأمن وطمأنينة المواطن مبيناً أن الضبطيات تؤكد الدور الطليعي للإدارة لمكافحة الظواهر السالبة بمختلف أشكالها