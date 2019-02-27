بعد هزيمته في سوسه.. المريخ يتوعد النجم الساحلي في أمدرمان

توعد المريخ فريق النجم الساحلي التونسي بمباراة من نار في أمدرمان عقب خسارته بهدف وحيد في مدينة سوسة الساحلية بتونس، وتعاهد نجوم المريخ على تحقيق نصر عريض في أمدرمان وصولاً إلى نهائي بطولة زايد لأبطال العرب.



وانتظمت في الخرطوم اجتماعات مكثفة لروابط المشجعين لمؤازرة الفريق في مباراة الإياب التي تحقق الحلم بالوصول للنهائي والظفر بقرابة الثلاثة ملايين دولار الحافز المخصص لأحد طرفي المباراة الختامية بمدينة العين الاماراتية.

واستطاع النجم الساحلي، الاربعاء أن يحقق فوزا باهتاً على المريخ بهدف دون رد على أرضه ووسط جمهوره العريض في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس زايد للاندية العربية البطلة بعد مباراة حماسية.



ودخل النجم منذ بداية اللقاء باحثا عن تحريك النتيجة وكاد ان يتوصل الى ذلك في الدقيقة التاسعة عن طريق رضوان بن وناس.

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وتواصل ضغط النجم الساحلي في الوقت الذي اختار فيه المريخ السوداني تحصين دفاعه.

ورغم ذلك نجح فريق جوهرة الساحل في الوصول الى مناطقه لكنه عجز عن تجسيم الفرص العديدة التي اتيحت له امام تالق الحارس بوعشرين الذي تصدى في الدقيقة 27 لتصويبة ماهر الحناشي.

وقام المدير الفني للمريخ يامن الزلفاني بتغييرين اضطراريين بعد اصابة ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد، مما أثر على أداء المريخ، وفي المقابل تواصلت السيطرة المطلقة للنجم الساجلي الذي توصل الى تسجيل هدف الدقيقة 31 عن طريق ماهر الحناشي لكن بعد التثبت من تقنية الفار تم رفضه لوجود تسلل ليعلن الحكم البحريني نواف شكرالله عن مواصلة اللعب .



لكن النجم عاد في الدقائق الأخيرة للشوط الأول لاحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق ابن وناس.