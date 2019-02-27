نائب رئيس الجمهورية: نتطلع لتطوير العلاقات التاريخية مع بريطانيا

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، عوض بن عوف، وزير الدفاع، أن السودان يتطلع لتطوير العلاقات التاريخية مع بريطانيا، وزيادة مستوى التعاون في كافة المجالات سيما مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق بالمنابر الدولية، خدمة لأهداف السلام والاستقرار بالسودان والمنطقة.
وشدد ابن عوف لدى لقائه الأربعاء، عرفان صديق، سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم، بحضور الملحق العسكري البريطاني، على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .
بالمقابل عبّر السفير البريطاني عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وشرح الجهود التي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي لمساعدة السودان، وتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة والتوفيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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