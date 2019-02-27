مجلس الثقافة والفنون يؤكد تصاعد واستقرار عمل أمانات المجلس

أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون موفق عبدالرحمن محمد انتظام الأداء الإداري بالمجلس وأشار إلي أن ذلك أسهم في تصاعد واستقرار عمل الأمانات.

وترأس محمد الإجتماع الشهري للمجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس وتناول الإجتماع التقدم المحرز في إنفاذ مطلوبات خطط الأمانة العامة في كافة مشروعاتها بجانب مناقشة تقارير الأداء لشهر فبراير وبرامج شهر مارس المقبل



وتم خلال الإجتماع مراجعة موقف تنفيذ مهرجان الثقافه القومي السابع في كل الولايات و الاستعدادات لختام جولة التنافس الأولى في الموسيقى والغناء المزمع إقامته في مارس القادم بالخرطوم وتم كذلك الوقوف على جهود تقوية العلاقات الرسميه للمجلس وتوقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات.

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إلي ذلك وقف الاجتماع على ترتيبات مكتب مسجل الجماعات الثقافيه ل استكمال الاعداد ( لعقد الجمعيات العموميه لاتحادات التراث القومي و اتحاد شعراء الاغنيه السودانيه).

واثني الاجتماع علي اللقاءات الحواريه التي جمعت نائب رئيس الجمهوريه د. عثمان محمد يوسف كبر مع قادة الاتحادات والكيانات الثقافية والتي خرجت ببرنامج عمل متكامل يمضي في اتجاه استكمال التنميه الثقافيه ورعاية الإبداع و يحقق مشاركه أكبر للمبدعين والمثقفين في القضايا المجتمعيه و الوطنيه.

إلى ذلك أشاد الاجتماع بالاعداد والتحضير الجيد الذي سبق عقد ورشة المدخل التأسيسي لإستراتيجيات الإبداع في انطلاقة مشروع إعداد قادة العمل الثقافي بتشريف وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق عمر سليمان آدم.