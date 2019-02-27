ماذا قال نائب الرئيس عقب لقائه رئيس الجمهورية ؟

التقي السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير ببيت الضيافة ظهر اليوم الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية.

واوضح النائب الأول في تصريح صحفي انه تلقي توجيهات من رئيس الجمهورية تعينه علي أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة ، والتي أكد أنها ستشهد تضافرا للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.



ولفت النائب الأول الي أن الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد ، وتهدف الي تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات.



واثني الفريق ابن عوف علي الدور الكبير الذي لعبه النائب الأول السابق الفريق أول ركن بكري حسن صالح من أجل رفعة الوطن.

وأمن علي أن الإعلام يعتبر احد عناصر قوة الدولة التي يحتاجها الوطن خلال المرحلة القادمة عبر الالتفاف حول قضاياه الأساسية.