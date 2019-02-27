النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع يلتقي السفير البريطاني لدى الخرطوم

أكد الفريق أول ركن عوض بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا ، مبيناً أن السودان يتطلع إلى تطوير هذه العلاقات التاريخية وزيادة مستوى التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق في المنابر الدولية خدمة لأهداف السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم السفير عرفان صديق سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم بحضور الملحق العسكري البريطاني ، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .