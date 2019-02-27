زيادة السحب النقدي من الصرافات تصل إلى 2000 جنيه

أعلن بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء زيادة السحب النقدي من الصرافات إلىى 2000 جنيه سوداني كحد أقصى في اليوم. وأصدر البنك توجيهات الى المصارف والبنوك؛ إلى إدراج العمليات الفنية للصرافات الآلية، بما يسمح سحب 2000 جنيه ضمن خيارات السحب الآلي. وكان الحد الاقصى للسحب في اليوم ألف جنيه؛ عقب أزمة السيولة الخانقة التي واجهت الجهاز المصرفي في السودان.

ويذكر أن المركزي السوداني؛ ضخ خلال يناير الماضي 200 مليار جنيه سوداني للمصارف والبنوك لتغذية منافذ الصرافات الآلية.

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