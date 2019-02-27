الخارجية السودانية: بيان "الترويكا" يمثل تدخلا سافرا في شؤون السودان

قالت الحكومة السودانية إن البيان الذي أصدرته دول (الترويكا) أمس، بشأن إعلان حالة الطوارئ والأوامر التنفيذية في البلاد؛ "تدخلا فظاً في الشئون الداخلية للسودان".

وردت الخارجية السودانية في بيان غاضب لها اليوم الأربعاء؛ أن الدول الثلاث (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج) وكندا التي تسمي نفسها "أعضاء الترويكا" لاتمتلك تفويضا خاصا للتعامل مع قضايا السودان.

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وأضافت أن الترويكا أختزلت المبادرة السياسية التى أطلقها الرئيس عمر البشير؛ في إعلان حالة الطوارئ وتجاهلت ما أعقبه من أوامر تمت وفقاً لدستور البلاد، وتابعت الخارجية السودانية؛ أن البيان تجاهل أن الأوامر التى صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أو الحقوق؛ وما زعمته الترويكا أن أوامر الطوارئ قد جرمت الإحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية.

وجددت الحكومة السودانية إلتزامها بالإنخراط الإيجابى مع كل أطراف المجتمع الدولي التي تقوم على إحترام سيادة الدول وإستقلالها وحق شعوبها فى أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الاطراف الخارجية.