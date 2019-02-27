النجم الساحلي يهزم المريخ بهدف في ذهاب نصف نهائي بطولة زايد 

الخليج 365 :

خسر المريخ بهدف من النجم الساحلي التونسي في لقاء الذهاب لنصف نهائي بطولة زايد للاندية الابطال الذي جمع الفريقين مساء اليوم بجوهرة الساحل سوسة .

الشوط الاول

انطلق الشوط الاول بلعبة من النجم الساحلي أحدثت ربكة في دفاع المريخ سرعان ما عاد اللاعبين وابعدوا اخطر الكرات إلى وسط الملعب

عاد المريخ إلى أجواء المباراة ولكن النجم استطاع أن يبعد كافة الكرات المريخية في الجزء الأول من اللقاء .

حمزة ينقذ هدف

أنقذ اللاعب حمزة داؤود شباك المريخ من هدفا محققا بعد ان تخطت الكرة جميع اللاعبين بما فيهم ابوعشرين

عاد النجم الساحلي وشكلت طلعاته خطورة كبيرة على مرمي المريخ وكاد أن يفتتح له اللاعب كشريدة التسجيل لكن كرته أبعدها الحارس ابوعشرين بقبضة يديه.

النجم الساحلي يلجأ إلى العنف لكسر صمود لاعبي المريخ وتعرض اللاعب ضياء الدين إلى إصابة بسبب عنف في احد الكرات مع لاعبي النجم الساحلي .

حصل المريخ في الدقيقة 24 على مخالفة لكن لم تنفذ بطريقة مثالية

دخول لاعبين من المريخ

اجري مدرب المريخ الزلفاني تعديلين بخروج اللاعبين ضياء الدين ومحمد الرشيد للإصابة وحل في مكانهما اللاعبين التكت وخالد النعسان .

هدف أول ملغي

الغي الفار هدف أول أحرزه النجم الساحلي بداع التسلل بعد تدخل مسئول الفار الأول أحرزه اللاعب الحناشي .

عاد النجم الساحلي مجددا وسدد له اللاعب كشريدة لكن ابوعشرين كان في الموعد وأنقذ اخطر الفرص في الشوط الأول.

دخل المريخ أجواء بعد مرور 40 دقيقة تحرر المريخ وعاد إلى اللعب الهجومي سرعان ما عاد النجم

انطلق المريخ بلعبة من اللاعب العجب وتقدم وأرسل كرة عكسية أبعدها دفاع النجم الساحلي.

أنقذ ابوعشرين هدفا من تسديدة اللاعب أبو وناس

حصل المريخ على مخالفة مع اللاعب التش لم تنفذ بصورة مثالية .

هدف للنجم الساحلي

أحرز اللاعب بن وناس هدفا للنجم الساحلي من لعبة قوسية (دبل كيك) في الدقيقة 46

حاول النجم إضافة هدف ثاني لكن دفاع المريخ ابعد كرة اللاعب البريقي لينتهي الشوط الأول بهدف للنجم الساحلي

الشوط الثاني

بدأ قويا استهله النجم بطلعة خطيرة ويعود المريخ ويشكل من أحد الطلعات الهجومية خطورة ويحصل على مخالفة وينفذها العجب تمر بجوار الشباك التونسية

كاد اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة الثانية ان يعدل النتيجة لكن الحارس أبعدها إلى ركلة زاوية لعبها بيبو قابلها نمر أبعدها الدفاع إلى ركلة زاوية مجددا

أوقف الحكم نواف شكر الله المباراة بسبب الليزر وهدد بإيقافها في حالة استخدام الليزر مجددا من جماهير النجم الساحلي

حصل النجم الساحلي على مخالفة لكن لم تنفذ بالدقة المطلوبة .

عاد النجم الساحلي مجددا وشكل خطورة بالغة على مرمي المريخ

أشعل جمهور النجم المدرجات بالألعاب النارية بعد عودة فريقه الى اللعب السريع والتنقل بالكرة من لمسة واحدة .

أطلق اللاعب مندوزة كرة علت العارضة بقليل خطرا على مرمي المريخ .

كانت كل الكرات المريخية الطويلة مقرية من قبل لاعبي النجم الساحلي

إنطلق اللاعب عريبي بهجمة خطيرة على مرمي المريخ وسدد ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمي ابوعشرين .

خروج بيبو

أجرى مدرب المريخ تعديلا بخروج اللاعب بيبو وحل في مكانه محمد حقار .

حصل الفريق التونسي على ركلة زاوية نفذها بوغطاس تمر الى ضربة مرمي للمريخ في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

حرم الحارس التونسي المريخ من هدف محقق بعد ان خطف كرة من المدافع لكن الحارس خلصها سريعا.

في الجزء الأخير من الشوط الأول تماسك المريخ أمام هجمات النجم الساحلي الخطيرة .

أنقذ مدافع المريخ حمزة داؤود هدفا محققا من كرة ثابتة تخطت الحارس ابوعشرين الذي تعرض للإصابة ويتم إسعافه.

6 دقائق زمن مبدد

احتسب الحكم البحريني 6 دقائق زمن مبدد وذلك بسبب توقف المباراة لعلاج اللاعبين بجانب إيقافها بسبب أشعة الليزر.

فشل النجم الساحلي في إضافة هدف ثاني بينما نجح الزلفاني في مسعاه بالخروج بأقل خسارة بهدف ليحتاج إلى فوز بهدفين نظيفين في ملعبه بأم درمان للترشح إلى نهائي بطولة زايد الخير