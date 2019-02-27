اتفاق لتشييد مباني معهد كونفشيوس الصيني بجامعة الخرطوم

تم بمكتب مدير جامعة الخرطوم توقيع اتفاقية لإنشاء وتشييد مباني معهد كونفشيوس على نفقة الحكومة الصينية، حيث وقع مدير الجامعة البروفيسور أحمد محمد سليمان وسفير جمهورية الصين بالخرطوم على المذكرة بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد، أمين الشؤون العلمية بروفيسور سمير شاهين، بروفيسور أبوبكر عثمان مدير إدارة العلاقات الخارجية، دكتورة سلمى عمر السيد عميد كلية الآداب، دكتور محمد حسن رئيس قسم اللغة الصينية بالكلية والأستاذ عثمان جلاس من معهد كونفشيوس، الدكتور الصادق ناصر المدير التنفيذي لمكتب المدير ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإضافة للوفد الصيني المرافق.

وسيبدأ المشروع بحسب (سونا) عقب التوقيع ويستمر لمدة عامين. وقد خصصت إدارة الجامعة كلا من إدارة القبول ودار الهيئة النقابية للعاملين ومباني كلية الدراسات التقنية والتنموية السابقة ووحدة الترجمة والتعريب لتشييد المعهد وملحقاته. هذا وقد ناقش الاجتماع أوجه التعاون المختلفة بين جامعة الخرطوم وعدد من الجامعات الصينية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)