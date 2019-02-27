بالفيديو : أهداف مباراة المريخ والنجم الساحلي في البطولة العربية

التاريخ: 27-فبراير-2019
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خسر المريخ، بهدف وحيد، أمام مضيفه النجم الساحلي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بالملعب الأولمبي بسوسة في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وسجل هدف النجم مرتضى بن يوسف في الدقيقة الثانية من الزمن بدل المبدد للحصة الأولى بمقصية رائعة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أنقذت تقنية الفار المريخ من هدف سجله النجم منتصف الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الاستعانة بـ (تقنية الفار).
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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