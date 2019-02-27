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المريخ يخسر أمام النجم بهدف

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 27-فبراير-2019

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خسر المريخ، بهدف وحيد، أمام مضيفه النجم الساحلي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بالملعب الأولمبي بسوسة في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وسجل هدف النجم مرتضى بن يوسف في الدقيقة الثانية من الزمن بدل المبدد للحصة الأولى بمقصية رائعة، وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى مع أفضلية مطلقة للنجم الذي أضاع مهرجان من الأهداف في الوقت الذي برع فيه حارس المريخ عبدالله أبوعشرين الذين لعب دوراً كبيراً في خروج المريخ بهذه الخسارة الخفيفة،  وستقام مباراة الإياب يوم 29 مارس بأم درمان لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي العين.

وقد أنقذت تقنية الفار المريخ من هدف سجله النجم منتصف الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الاستعانة بـ(الفار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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