أثار ظهور الدكتورة وفاء أبنة وزير الخارجية السابق الدكتور إبراهيم غندور على قناة امدرمان التي استضافتها في حلقة تناولت عملها كطبيبة للاسنان – أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية والدها حيث أكد أغلب المتابعين عبر تعليقاتهم إعجابهم بشخصيته خاصة في المجال السياسي والدبلوماسي.

المتابعون على منصات التواصل ذكروا عدد من الملاحظات حول الدكتور إبراهيم غندور حيث ذكر أحدهم قائلاً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :ظهور ابنة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور يثير جدلاً حول والدها وتحذر الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.