وزير الدولة بالدفاع يؤدي القسم أمام البشير

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة في الخرطوم، يوم الأربعاء، وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله، بعد تعيينه في المنصب الثلاثاء.

وجرت مراسم أداء القسم بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف وزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، ورئيس القضاء عبدالمجيد إدريس.

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وقال الوزير في تصريح صحفي مغتضب عقب أدائه القسم،بحسب الشروق – إنه لن يألو جهداً في سبيل دعم توجهات البلاد بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها له لتولي هذا المنصب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)