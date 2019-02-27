مزايا “الخروج النهائي” للمغتربين وأسرهم

أوضحت مصادر لـ “أخبار الخليج 365” أن المزايا التي يحصل عليها “المغترب” بعد إنهاء إقامته والخروج بتأشيرة خروج “نهائي” أو دون عودة تتمثل في الآتي:

1- إدخال سيارة بموديل قديم حتى 5سنوات.

2- إدخال الأثاث الآتي بإغفاء كامل من الجمارك وهو :-

– عدد 2 ثلاجة

-عدد 2 ديب فريزر

– عدد 2 تلفزيون بأحجام كبيرة

– عدد 2 غرفة نوم و2 غرفة جلوس

– عدد 2 غسالة.

-عدد غير محدود من السراير

– عدد غير محدود من المراتب

– عدد غير محدود من الكراسي

– عدد غير محدود من الستائر

– عدد غير محدود من السجاد والمفارش

– عدد بوتجاز

– عدد غير محدود من المراوح للسقف.

– عدد غير محدود لأواني المطبخ ومعداته والأطباق وأشياء أخرى.

لذلك يتنافس التجار على شراء الخروج النهائي من المغتربين، للاستفادة بملايين الجنيهات تتجاوز أرباحهم في كل خروج مبلغ الـ 500 ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)