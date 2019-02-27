نائب وزير الخارجية الروسية يعقد لقاء في جنيف مع وزير خارجية فنزويلا

عقد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، على هامش الدورة الأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وقد عقد اللقاء في صورة مغلقة واستمر حوالي 40 دقيقة. وكان أرياسا قد ألقى، في وقت سابق، كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال فيها إن بلاده ستتخذ طريق الحوار مع الولايات المتحدة، ودعا إلى عقد لقاء بين رئيسي الولايات المتحدة وفنزويلا، دونالد ترامب ونيكولاس مادورو.

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