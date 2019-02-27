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الشرطة السودانية تنفي التورط في مقتل طفل

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نفت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، تورط الأجهزة الأمنية في مقتل طفل سوداني.
وكانت لجنة الأطباء السودانية المركزية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن طفلاً وشقيقه تعرضا للدهس بسيارة دفع رباعي للقوات النظامية بحي الدروشاب في الخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي للشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إن الحادثة وقعت من قبل شخص معروف بمكان عمله وصفته وكان يقود سيارة لاندكروزر، بطيش وعند وصوله إلى مدخل الحي الذي يسكن فيه الطفلان، فقد السيطرة على السيارة، وانعطف يميناً خارج الأسفلت، واصطدم بعمود كهرباء، ومن ثم أصاب الطفلين اللذان كانا ينامان جوار سور أحد المنازل من الخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أحد الطفلين توفي متأثراً بجراحه، بينما احتجز الطفل الآخر في المستشفى للعلاج.

ونفى اللواء عبد الرحيم تماماً بياناً نُشر على موقع الشرطة على صفحة فيس بوك يحمل سيارة للجيش المسؤولية عن الحادث.

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