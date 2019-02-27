بدء تأسيس نيابات للطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات

قالت النيابة العامة إنها شرعت في التطبيق الفوري لقرار النائب العام بتأسيس نيابات للطوارئ في كل ولايات السودان؛ إلى جانب وضع قواعد واجراءات خلال أيام للتعامل مع قضايا الاحتجاجات.

وأكد عامر محمد إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث الاحتجاجات؛ في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"؛ مواصلة التحقيقات في الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، مضيفًا: شرعنا في تأسيس نيابات في محليات العاصمة الخرطوم السبعة.

واصدر النائب العام قراراً بتأسيس نيابات طوارئ في كل الولايات وفقاً لسُلطاته حسب قانون النيابة العامة، بجانب إصدار رئيس القضاء قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الإبتدائية والإستئنافية بالولايات كافة.