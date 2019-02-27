نادي حي العرب يطالب إتحاد الكره بتأجيل مباراة الشرطة

قال سكرتير نادي حي العرب بورتسودان طه باشري، إن النادي قدم طلبًا لاتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراتهم أمام الشرطة القضارف في مسابقة الممتاز، مشيرًا إلى أنهم لا يمانعون تأجيل مباراة الهلال.

وأكّد نادي حي العرب تمسكهم بتأجيل مباراة الشرطة حتى لو أدى ذلك لأن يلعب الفريق في دوري العشرة.وأضاف: طلبنا عادل، وعلى الاتحاد العام أن يتعامل بالثوابت".