1600 دولار للطن المتري للسمسم السوداني في الأسواق العالمية

استقر السمسم الأبيض وارد السودان على 1600 دولار للطن المتري بالأسواق العالمية، وذلك بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية، يوم الأربعاء، فيما بلغ سمسم إثيوبيا 1540 دولاراً للطن المتري.

وحقق السودان خلال هذا الموسم إنتاجية عالية في محصول السمسم في عدد من ولايات البلاد، خاصة ولاية القضارف التي زرع فيها السمسم في مساحات زراعية شاسعة.

وبلغ سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1420 دولاراً للطن المتري، وسجل سمسم نيجيريا المخلوط 1350 دولاراً للطن المتري، وبلغ أعلى سعر لسمسم الهند الأبيض 1764,50 دولاراً للطن المتري.