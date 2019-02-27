وزير المالية يؤكد التزام الدولة بشراء القمح نقداً من المزراع

قالت وزارة المالية والإقتصاد في السودان؛ أنها ستشترى القمح المحلي نقداً من المزارع مباشرة عبر البنك الزراعي. وأعلن وزير المالية المكلف؛ مصطفى حولي؛ لدى ترؤسه الإجتماع المشترك مع البنك المركزي والبنك الزراعي؛ اليوم الأربعاء التزام الحكومة بتأمين إحتياجات الموسم الصيفي المقبل؛ وتوفير450 حاصدة زراعية. كما أكد الوزير؛ التزام البنك الزراعي بتقليل هامش الارباح من 20 % إلى 10% على أن يتم سداد قيمتها بأقساط لمدة ست سنوات، بالاضافة الى تأمين معينات التعبئة ووقود ترحيل الإنتاج. Advertisements وقال حولي أن النقد الأجنبي متوفر لشراء إنتاج القمح لبناء مخزون إستراتيجي وسد حاجة الإستهلاك المحلي. ومن ناحيته أعلن البنك الزراعي التزامه بأسترداد تمويله عينيا تحفيزا للمزراعين. وبلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي 711 الف فدان على مستوى ولايات الانتاج.

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