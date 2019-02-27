برلماني يطالب بإلغاء الانتخابات والتمديد للحكومة الحالية

طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان السوداني، عبد الله علي مسار، اليوم الأربعاء، بإلغاء انتخابات العام 2020.

وطالب "مسار" في تصريحات صحفية إلى إلغاء الانتخابات بحجة أن وضع البلاد الراهن لا يسمح بقيامها، مطالباً بالتمديد للحكومة الحالية لفترة انتقالية بنحو 3 إلى 4 سنوات واستمرار الأجهزة الحالية وفقاً لآليات الحوار، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة بالبلاد غير مواتية لإقامة انتخابات 2020، وأن الظروف الآن غير موضوعية لقيام الانتخابات في 2020 لذلك يجب التمديد للحكومة الحالية لفترة تمتد من 3 لـ 4 سنوات بناء على شرعية الحوار الوطني”.

ومن المقرر أن تقام انتخابات عامة في البلاد شهر أبريل العام 2020.

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وأشار "مسار" إلى أن الدستور لا يمنح الرئيس حق حل الهيئة التشريعية القومية “البرلمان ومجلس الولايات” لجهة أنها منتخبة من المواطنين وكذلك الرئيس مُنتخب.

مشدداً على ضرورة اختيار حكومة من كفاءات لقيادة المرحلة المقبلة لإبرام مصالحة سياسية، وحل الأزمة الاقتصادية، وفتح علاقات خارجية لنقل البلاد لمربع الأمل. مطالباً بعدم تشكيل الحكومة وفقاً للمحاصصات السياسية.

وكان الرئيس عمر البشير، قد فرض حالة الطوارئ، وحل الحكومات المركزية والولائية، وقال إن الهدف من ذلك تهيئة المناخ السياسي للحوار بين مختلف المكونات.