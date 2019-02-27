تجمع المهنيين يعلن عن تسيير سبعة مواكب جماهيرية الخميس من بينها موكب الخرطوم

أعلن تجمع المهنيين السودانيين (جسم مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين)، وأحزاب معارضة، مساء اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م، عن تسيير سبعة مواكب جماهيرية ، الخميس، من بينها موكب الخرطوم .
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تجمع المهنيين، وأحزاب معارضة، ومنظمات مدنية، منها “تحالف نداء السودان”، و”تحالف الإجماع الوطني”، و”التجمع الاتحادي المعارض” .
مواكب مدينة الخرطوم
1- نقطة التجمع : محطة سبعة
المسار: شارع محطة سبعة نحو محمد نجيب وإلى الخرطوم .
الموكب يشمل سكان الصحافة والعشرة والإمتداد.
2- موكب الخرطوم شرق
نقطة التجمع : تقاطع الشرقي مع الستين.
المسار: شارع الستين يتجه شمالاً.
الموكب يشمل سكان المعمورة، أركويت، الطائف، الرياض، الجريف غرب
3- موكب جبرة
التجمع: تقاطع اليحى ويتجه شمالاً لشارع المدرعات.
التجمع: تقاطع الاسكان ويتجه يتجه شمالاً بشارع جبرة.
تشارك فيه كل جبرة.
4- موكب بري
من بري الدرايسة ويتجه بشارع المعرض شرقاً.
تشارك فيه بري وامتداد ناصر والمنشية.
5- موكب الكلاكلة
من الكلاكلة اللفة ويتجه جنوباً.
تشارك فيه كل الكلاكلات .
6- موكب الديم
من محطة الغالي ويتجه جنوباً بشارع الصحافة ظلط.
تشارك فيه كل الديوم، السجانة، الخرطوم ٢، الخرطوم ٣، القوز، والحلة الجديدة.
7- موكب جنوب الحزام
التجمع السلمة البقالة يتجه شمالاً باتجاه البحيرة.
تشارك فيه الأزهري، السلمة، ومايو.
#موكب28فبراير
#مدن_السودان_تنتفض
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