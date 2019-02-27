ورشة لإدارة المسؤوليات في جودة مياه الشرب بشمال دارفور

نظّمت إدارة مشروع المياه وإصحاح البيئة بولاية شمال دارفور الثلاثاء بمقرها بالفاشر الورشة الولائية للأدوار والمسؤوليات في جودة مياه الشرب، وذلك بدعم من منظمة يونسيف ( قسم مياه الحضر).

وخاطب الجلسة الافتتاحية للورشة، مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة المدير العام لمياه الشرب بالإنابة، أحمد أبو القاسم، مشيراً إلى أهمية الورشة في تطوير قدرات الكوادر التي تعمل في مجال المياه من كل الشركاء، لافتاً إلى البرتكول الخاص بصحة المياه للعام 2017، والذي يتضمن الرؤى الكلية الخاصة بالجودة المطلوب تحقيقها في مجال مياه الشرب.

ولفت أبو القاسم، إلى التحديات التي تواجه الشركاء العاملين في مجال المياه من أجل تحقيق تلك الجودة والوصول إلى السلامة المطلوبة، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات تسهم في وضع الاستراتيجية لعمل جودة المياه بالولاية.

إلى ذلك، أكد المنسق القومي لمشروع المياه وإصحاح البيئة بالسودان، صلاح الصديق، ضرورة توفير المياه النقية لشرب المواطن في كافة أنحاء السودان، موضحاً أن الورشة تستهدف كل القطاعات العاملة في مجال المياه والشركاء لدورهم الكبير والمنتظر في الوصول للجودة المطلوية لمياه الشرب، بالإضافة على تمكين كافة الجهات ذات الصلة بالمياه للقيام بدورهم في توفير مياه الشرب، مشيداً بهيئة مياه الشرب بالولاية لاهتمامها بتقديم مياه صالحة للشرب.

إلى ذلك، ممثل قسم مياه الحضر بمنظمة يونسيف، أشار فاروق خان، إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين ليتمكنوا من المساهمة في الوصول للجودة العالية المطلوبة في مجال مياه الشرب بعد أخذ عينات المياه وتحليلها لمعالجتها، مشيداً بكل الشركاء الذين يعملون في قطاع المياه المختلفة، مؤكداً وقوفه ودعمه لهيئة مياه الشرب حتى تتمكن من القيام بدورها كاملاً.