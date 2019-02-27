منظمات دولية بشرق دارفور تستبدل توزيع مواد غذائية للاجئين جنوب سودانيين بـ(الكاش)

دخل اللاجئون الجنوب سودانيون بمخيم (كريو) بمحلية العرب بشرق دارفور مع المنظمات التي تعمل في توزيع المواد الغذائية في أزمة، حيث رفض اللاجئون استلام مبالغ نقدية تعادل قيمة المواد العينية التي كانت تُوزع بواسطة المنظمات، بينما وافق اللاجئون بمخيمي “النمر والفردوس” على استلام الحصة نقداً.

وكانت المنظمات توزع على اللاجئين الجنوب سودانيين، كميات من المواد العينية لمقابلة احتياجاتهم الشهرية من الأكل لكنها قررت استبدال المواد بالكاش وعلى اللاجئين شراء المواد من السوق، الشيء الذي رفضه بعض اللاجئون وامتنعوا عن صرف مستحقات هذا الشهر.