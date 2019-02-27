دخل اللاجئون الجنوب سودانيون بمخيم (كريو) بمحلية العرب بشرق دارفور مع المنظمات التي تعمل في توزيع المواد الغذائية في أزمة، حيث رفض اللاجئون استلام مبالغ نقدية تعادل قيمة المواد العينية التي كانت تُوزع بواسطة المنظمات، بينما وافق اللاجئون بمخيمي “النمر والفردوس” على استلام الحصة نقداً.
وكانت المنظمات توزع على اللاجئين الجنوب سودانيين، كميات من المواد العينية لمقابلة احتياجاتهم الشهرية من الأكل لكنها قررت استبدال المواد بالكاش وعلى اللاجئين شراء المواد من السوق، الشيء الذي رفضه بعض اللاجئون وامتنعوا عن صرف مستحقات هذا الشهر.
وقال أحد اللاجئين بول دينج ، إن لاجئي معسكر “كريو” رفضوا استلام المبلغ النظير للمواد الغذائية التي كانت تقدم في شكل مواد عينية (عدس، ذرة وزيت).
وأوضح أن ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جعل المبلغ المخصص وهو 950 جنيهاً لكل أسرة لا يف باحتياجات الأسرة الشهرية، وطالب اللاجئون المنظمات بإيقاف توزيع الكاش والعودة الى نظام المواد الغذائية.
وقالت المنظمات، إن ما دفعها لاستبدال المواد بالنقود هو ارتفاع تكلفة ترحيل المواد من الضعين والى المحليات التي توجد بها المخيمات لذلك تفضل إرسال المبالغ بدلاً عن المواد.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمات دولية بشرق دارفور تستبدل توزيع مواد غذائية للاجئين جنوب سودانيين بـ(الكاش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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