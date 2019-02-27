والي نهر النيل يتعهد بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن الحزبية

دعا والى ولاية نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح قيادات محلية الدامر لتكامل الأدوار حتي يتم إكمال المشروعات التنموية بالمحلية وانفاذ العديد من الخدمات التي تسهم في مساعدة إنسان المحلية.

وتعهد المصباح خلال لقائه قيادات محلية الدامر وكان ذلك بحضور عوض الله فضل السيد المدير للمحلية الدامر بتشكيل حكومة ذات كفاءات عالية من غير حزبية واشراك الجميع فيها واعلن اهتمامه بعمل حوار مع الشباب وانفاذ العديد من المشروعات التى تدعم مسيرة الشباب ووجه مدراء الادارات بالمحلية للاهتمام بالصحة والتعليم وتجميل المدينة بجانب مشروعات الشباب وتكملة كل المشروعات التى يجرى العمل فيها على مستوى المحلية.

من جهته اعلن المدير التنفيذي للمحلية عوض الله فضل السيد وقوفه التام مع الوالى للنهوض بهذه المحلية حتى تكون محلية رائدة فى العديد من المجالات.