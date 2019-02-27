حامد ممتاز يدعو والي وسط دارفور للاهتمام بالعودة الطوعية

اكد وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز ضرورة استقرار الاوضاع الاقتصادية والامنية بولاية وسط دارفور ودعا للاهتمام بالعودة الطوعية واهمية التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات مجتمع الولاية لاستدامة التنمية. وأشار ممتاز خلال لقائه يوم الاربعاء والي ولاية وسط دارفور اللواء خالد نور الدائم لضرورة استكمال المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالولاية وخاصة المشاريع الخدمية علي رأسها مطار زالنجي وانارة كل المدينة وشدد علي أهمية الإهتمام بالشباب والاستفادة منهم في زيادة الإنتاج والانتاجية ودعا للاهتمام بالتعليم في الولاية. من جانبه أكد والي ولاية وسط دارفور اللواء ركن خالد نور الدائم اهمية اللقاء والاستفادة القصوي منه واضاف في اللقاءات القادمة نكون قد وصلنا الي مرحلة جيدة في مسالة التعليم ومسالة التوطين للاجئين والرحل حتي تنعم الولاية بالأمن والاستقرار الدائم.

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