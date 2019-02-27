والي الشمالية يطالب بالعمل لمعالجة مشكلة السيولة خلال المرحلة المقبلة

طالب والي الشمالية اللواء امن محمد ادم النقي بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل معالجة مشكلة السيولة ودعا للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأكد النقي خلال لقائه يوم الاربعاء وزير المالية والقوي العاملة بالولاية حسن سليمان ومدير بنك السودان المركزي فرع دنقلا عبدالسلام الحسين على دور وزارة المالية وبنك السودان المركزي في تحقيق الإستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والايفاء باستحقاقات العاملين والمعاشيين ودعم برامج وانشطة التنمية والخدمات بالولاية الشمالية.وبحث النقي جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية بالولاية.

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