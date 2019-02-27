التشكيلة النهائية لنادي المريخ أمام النجم الساحلي

يدفع الجهاز الفني للمريخ بقيادة يامن الزولفاني في مباراة اليوم الأربعاء أمام النجم الساحلي، كلاً من علي عبد الله أبو عشرين، حمزة داؤود، صلاح نمر، التاج إبراهيم، أحمد آدم، وضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب،والتش. وسيقود الهجوم كلاً من سيف تيري، ومحمد عبد الرحمن.

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