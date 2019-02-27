التاريخ: 27-فبراير-2019
0 مشاهدة
أكدت النقابة الفرعية بهيئة الموانئ البحرية سعيها لضمان إنسياب العمل بالميناء الجنوبي وزيادة والإنتاج، مشيرة إلى جهود إستمرار العمل بالميناء حتى لا يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي .
وكشف فؤاد عبد الهادى رئيس النقابة الفرعية للعمال بهيئة الموانى البحرية بحسب (smc) انهم بصدد دراسة العقد الذى تم ابرامة مع الشركة الفلبينية لتشغيل محطة الحاويات بالميناء الجنوبى لابداء راى النقابة حوله خلال فترة الشهر التى تم اقرارها من قبل اللجنة العليا التي كونتها رئاسة الجمهورية للجهات ذات الصلة بقضية تشغيل محطة الحاويات لتوضيح رؤية العاملين بالهيئة، مشيراً الى انهم بصدد عقد لقاءات مع العاملين للتشاور والتفاكر وتمليك المعلومات حول ما تم مناقشته مع اللجنة العليا لأجل الخروج برؤية ما يطالب به العاملين.
وأكد “عبد الهادى” إن النقابة مسؤولة أمام قواعدها للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عمال الميناء الجنوبي يشرعون في دراسة عقد تشغيل محطة الحاويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.