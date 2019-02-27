المراجع القومي يراجع الأداء المالي بالاتحاد السوداني لكرة القدم

التاريخ: 27-فبراير-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة يبدأ ديوان المراجعة القومي في مراجعة الأداء المالي باتحاد كرة القدم السوداني للعام 2018م، يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019م، وكذلك مراجعة كل المسائل المالية المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم .. يذكر ان اتحاد الكرة كان قد انتدب خلال الجزء الأخير من العام 2018م، مدير مالي، ومراجع داخلي من وزارة المالية وفق المواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بالشفافية المالية بالاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواءه. الخرطوم (أخبار الخليج 365

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