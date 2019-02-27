الاتحاد يطالب الأندية بحساباتها البنكية

التاريخ: 27-فبراير-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة طالب الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أندية الدوري الممتاز، ومنافسة الوسيط، وأندية الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز التي لا تزال في المنافسة بالمراحل الحالية بتسليم حسابتها البنكية وإرفاق المستندات اللازمة من أجل تحويل مساهمى الاتحاد السوداني لكرة القدم المالية، والخاصة بالترحيل بحسب قرارات وموجهات مجلس إدارة الاتحاد الأخير، وطالب أبوجبل بإحضار الحساب البنكي برسالة رسمية من الجهات المعنية حتى يتم الاجراء على وجه السرعة وفق ما هو مطلوب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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