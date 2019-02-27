النيابة العامة: تطبيق فوري لقرارات تأسيس نيابات الطوارئ

أكدت النيابة العامة تطبيقها الفوري لقرار النائب العام بشأن تأسيس نيابات للطوارئ بالخرطوم والولايات، في وقت كشفت فيه عن وضع قواعد وإجراءات خلال اليومين القادمين لكيفية التعامل مع قضايا الإحتجاجات.

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وكشف مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة في تصريح بحسب (smc) عن تأسيس نيابة طوارئ في كل من محليات ولاية الخرطوم السبع، بجانب وجود نيابات للطوارئ في مختلف ولايات البلاد، مشيراً إلي أن أمر إنشاء نيابات بإحدي محليات الولايات متروك لتقديرات وكلاء النيابات بتلك الولايات، مؤكداً مواصلة التحقيقات في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

يشار إلي أن النائب العام أصدر قراراً بتأسيس نيابات طوارئ في كل الولايات وفقاً لسُلطاته حسب قانون النيابة العامة، بجانب إصدار رئيس القضاء قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الإبتدائية والإستئنافية بالولايات كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)