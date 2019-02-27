اقتحام داخلية لطلاب من شمال دارفور واعتقال 9منهم

اقتحمت قوة مدججة بالسلاح ليل الثلاثاء داخلية تتبع لطلاب من دارفور بحي العباسية في أمدرمان. ووفقاً لمصادر، فقد تم اعتقال 9 من بينهم وجرى اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، حيث لم يتم التعرف على أماكن اعتقالهم حتى الآن. وأضافت المصادر، أن طلاب الداخلية يتحدرون من منطقة شقيق كارو بمحلية امبرو بولاية شمال دارفور. التالي اسمائهم : ١/مبارك عرجة احمد دابو

٢/منهد مصطفي محمد قاسي

٣/تاج الدين ادربس محمد

٤/جمال عمدة يوسف خاطر

٥/عبدالله صالح جبريل ابكر

٦/ادم داؤد ابرهيم مناقو

٧/ايوب عبد الجبار ادم الضوء

٨/محمدين ابكر مصطفي

٩/محمد علي اريفة

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