“تجمع المهنيين” يدعو لتسيير(3) مواكب غداً الخميس

ناى تجمع المهنيين السودانيين، إلى تسيي 3 مواكب غداً الخميس، أسماها بمواكب التحدي، في تحدٍ لقرارات رئيس الجمهورية بفرض حالة الطواري.

ونشر التجمع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسماه بموكب أم درمان الكبير، ومواكب الأحياء، وموكب كرري، على أن ينطلق موكب أم درمان الكبير من البوستة إلى شارع العناقريب ومن ثم الإتجاه جنوباً إلى شارع العرضة انتهاءاً بتقاطع التجاني الماحي.