الشرطة توضح ملابسات حادثة “أطفال الدروشاب

أوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية بأن حادثة دهس” أطفال الدروشاب ” الذي وقع مساء أمس بمنطقة الدروشاب ببحري نتيجة إصطدام عربة عسكرية، تتبع للقوات المسلحة بعمود كهربائي ومن ثم إنحرافها الى داخل المنزل عبر الحائط ودهس طفل توفي في الحال، فيما توفي شقيقه متأثراً بجروح في الصدر بعد نقله للمستشفى.

واكد إلقاء القبض على الجناة بقسم مرور بحري ومن ثم تسليمهم لإدارتهم العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم وفق قانون الطوارئ ، مضيفاً بأن الحادث – فردي – لا علاقة له بالاحتجاجات ، وهو حادث مروري فقط ، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية ، نسأل الله أن يجعلهما سلفا لوالديهم.