موجز "السودان 365".. إعلان موعد مناقشة الطوارئ بالبرلمان

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

برلمان السودان يحدد الأربعاء المقبل لمناقشة "الطوارئ"

حدد البرلمان السوداني، جلسة الأربعاء المقبل، للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة عام، ضمن القرارات الأخيرة لاحتواء غضب الشارع السوداني.

وينص الدستور السوداني على أنه تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، وقد يوافق البرلمان على إقرارها أو رفضها.

وكان قرار إعلان حالة الطوارئ في السودان، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية والدولية، إذ يرى الكثيرون أن إعلانها يحدث في ظروف محددة بحسب دستور البلاد.

وأعلن الرئيس عمر البشير، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ إثر احتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب بتنحيه. ومع إعلان الطوائ أصدر البشير قرارات أخرى، منها حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وتعيين 18 حاكماً للولايات من العسكريين.

السودان وبريطانيا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

قال نائب الرئيس السوداني؛ وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ ان بلاده تتطلع الى المزيد من التعاون مع بريطانيا على كافة المجالات

وأكد لدى لقائه السفير البريطاني اليوم الأربعاء على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.

وقال ابن عوف نسعى أن يشمل التعاون مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق في المنابر الدولية خدمة لأهداف السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

ومن جانبه عبر السفير البريطاني لدى السودان؛ عرفان صديق عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتطرق السفير الى الجهود التي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي لمساعدة السودان .

وقال نتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة والتوفيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار .

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .

مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسودان

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يعقد خبراء وقيادات الكهرباء فى مصر والسودان اجتماعا هاما خلال ايام لاقرار جداول تشغيل خطوط الربط بين شبكتى كهرباء البلدين وبدء تصدير الكهرباء المصرية لتلبية احتياجات السودان وذلك عقب استكمال انشاء اخر برج لاتصال الشبكتين والانتهاء من مد الاسلاك بينهما هذا الاسبوع

كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى وقيادات شركة نقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات لبدء تجارب تشغيل خطوط الربط بين البلدين والتى ستكون باكورة مشروع للربط الكهربائى مع دول القارة الافريقية فى الوقت الذى يتواجد فية وفد مصرى على الحدود مع السودان لمتابعة الاجراءات النهائية قبل بدء التشغيل التجارى للخطوط

بدات اجهزة التحكم فى البلدين اجراء الاتصالات والدراسات للاعداد لمرحلة التشغيل واعداد الاتفاقيات التى سيتم توقيعها لشراء الطاقة والاتفاق على طرق سداد قيمتها سواء نقدا او من خلال اتفاقيات اقتصادية اخرى.

البشير وايلا يبحثان قضايا الاستقرار الاقتصادي

بحث رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا، الاربعاء، القضايا الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وعدد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واوضح رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية ببيت الضيافة، انه تم الاتفاق علي عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية ـ التي سيتم انفاذها خلال الأيام القادمة ، للاطمئنان علي إزالة الثغرات التي اضرت بالمسار الاقتصادي بجانب الاتفاق علي مراجعة الرسوم التي فرضت علي بعض السلع ومايتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.

واضاف ايلا انه اطلع رئيس الجمهورية علي نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية بجانب الإجراءات التي ستتم فيما يتعلق بتحسين ورفع الكفاءة في تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين.

وتابع" اللقاء تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض علي المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان علي توفير 40٪ من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.

وكشف ايلا انه تم التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان علي الوصول الي صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة علي معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين.

نائب البشير يناقش تمويل خطة الاستثمار المناخي بالنيجر

عاد الي نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي عقد بعاصمة جمهورية النيجر نيامي واستمر لمدة يومين.

وكان في استقباله بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف احمد سعد عمر وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف وعدد من المسئولين بالدولة.

والتقى نائب رئيس جمهورية على هامش المؤتمر، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، وبرئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري كل على حده.

وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والدولتين وللأوضاع السياسية والامنية في السودان عقب اعلان حالة الطوارئ.