تظاهرات في ولاية الجزيرة بمنطقة المحيريبا نهار اليوم

خرج العشرات من سكان المحيريبا في ولاية الجزيرة في تظاهرة استجابة لدعوة تجمع المهنيين "جسم غير حكومي "مع حلفائها من المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني ، هذا ورفعوا شعارات تعلن رفضهم قتل امتظاهرين ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل البشير ونظامه .
كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة واطلاق سراح المعتقلين وتؤكد سلمية الثورة السودانية .
وتشهد مدن السودان احتجاجات تدخل شهرها الثالث حيث انطلقت لأول مرة في مدينة عطبرة الشرقية قبل أن تنتشر إلى ولاية القضارف، شرقي السودان أيضا، ثم وصلت إلى العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان ومناطق اخرى، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ورفضا لقرارات الحكومة .
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