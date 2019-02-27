أمريكا ترفض 37 ألف طلب تأشيرة دخول إلى أراضيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت الولايات المتحدة، أكثر من 37 ألف طلب للحصول على تأشيرة دخول، خلال 2018، في إطار قانون حظر السفر، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي، على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة.

وبحسب معطيات نشرتها الخارجية الأمريكية، الأربعاء، انخفضت نسبة حصول مواطني البلدان التي شملها الحظر على التأشيرة بـ80 بالمائة.

وذكرت المعطيات أن الولايات المتحدة ترفض سنويا حوالي 4 ملايين طلب للحصول على التأشيرة، لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى أن المواطنين من، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن،، هم الذين رفضت طلباتهم أكثر، بسبب القانون المذكور.

وأكدت المعطيات أن السلطات الأمريكية، رفضت 15 ألف و384 طلبا للحصول على “تأشيرة الهجرة”، لمواطني هذه البلدان.

كما رفضت 21 ألفا و645 طلبا للحصول على تأشيرة، لمواطني مختلف بلدان العالم.

في المقابل حصل 14 ألفا و600 من مواطني، والصومال، وسوريا، واليمن، على التأشيرة رغم قانون الحظر، بشكل استثنائي.

وفي 26 يونيو / حزيران الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.

ويعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ”صفر تسامح” مع المهاجرين.

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