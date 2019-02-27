الخليج 365 :

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً مفاجئاً بالخرطوم، حيث بلغ سعر الطن الواحد (500.8) ألف جنيه، وكشفت جولة لـ(آخر لحظة) بأسواق بالخرطوم، عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمنت، حيث قفز سعر طن أسمنت عطبرة وبربر إلى (500.8) ألف جنيه بدلاً عن (500.7) ألف جنيه، وبلغ سعر الجوال (450) جنيهاً، فيما بلغ سعر طن أسمنت السلامة وصخر السودان (250.8) جنيهاً، وعزا التاجر وصاحب مغلق بشارع الإنقاذ بحري، جاد الله البلولة الارتفاع لـ(آخرلحظة)لعدد من الأسباب، من ضمنها توقف بعض مصانع الأسمنت وضعف إنتاجية البعض الأخرى، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، بجانب وضع زيادة جديدة من قبل المصانع على جوال الأسمنت قدرها (100) جنيه، فضلاً عن ارتفاع قيمة الترحيل نتيجة لشح الوقود.