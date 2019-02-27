الخارجية الإيرانية تتقدم بتعازي لمصر في ضحايا حادث قطار رمسيس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت إيران، اليوم الأربعاء، تعازيها لمصر في مصرع 20 شخصا بحادث تصادم قطار بأحد الأرصفة في محطة القطارات الرئيسية للبلاد.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، “إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة صباح اليوم الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص”.

وأعلن قاسمي “عن تعازيه لعائلات الضحايا والجرحى”، وذلك بحسب وكالة “إرنا”.

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وعلى إثر ذلك، أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته من منصبه، وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.