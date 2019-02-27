وزير الخارجية الفنزويلي: يؤكد استعداد مادورو لإجراء حوار مع ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، مجددا استعداد فنزويلا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، واقترح عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال أرياسا، في كلمة ألقاها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي بث على موقع المنظمة الإلكتروني “سنتخذ مرة أخرى طريق الحوار مع الولايات المتحدة، ولما لا؟ بين رئيس الولايات المتحدة وفنزويلا، دعوهم يلتقيان”.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.

سبوتنيك