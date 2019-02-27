النائب الأول: فرض حالة الطوارئ ليس لقمع المظاهرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض ابن عوف، اليوم (الأربعاء) إن حالة الطوارئ فُرضت بعد الأزمة وليس أثنائها، وأوضح أن فرضها جاء لوقف تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال، وليس معنياً بها قمع المظاهرات.

وأشار ابن عوف في تصريحات صحفية بعد لقائه الرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء محمد الطاهر إيلا، إلى أن فرض حالة الطوارئ لفرض الأمن والأمان وتطبيق الأحكام وإشاعة العدالة، ولاستقرار البلاد.

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