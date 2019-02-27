شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن التلفزيون المصري قبول استقالة وزير النقل المصري، هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 30 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وكشفت تقارير صحفية مصرية عديدة أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على سائق قطار محطة مصر في العاصمة القاهرة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات. سبوتنيك المادة السابقة الجيش الهندي استخدم قنابل إسرائيلية الصنع في قصف معسكر باكستاني المقالة القادمة هذا ما دار في جلسة العشاء الخاصة بين ترامب وكيم جونغ أون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير النقل المصري بعد انفجار قطار في محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.